Закон про олігархів — Зеленський настрахав Раду референдумом, фото — Піка

https://racurs.ua/ua/n155726-zakon-pro-oligarhiv-zelenskyy-nastrahav-radu-referendumom.html

Ракурс

Закон про олігархів президент України Володимир Зеленський винесе на всеукраїнський референдум, якщо у Верховній раді України його саботуватимуть.

Якщо побачу вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, змін або відстрочки цього законопроекту, то мені потрібна буде тоді підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, залишається найголовніша підтримка — суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум. Але я вважаю, що це не питання референдуму, — розповів Зеленський журналістам на форумі «Україна 30».

Так глава держави прокоментував відеозвернення, яке записав минулої п’ятниці. Саме тоді президент вперше припустив можливість проведення такого референдуму.

Зеленський заявив, що готовий до референдуму, якщо депутати Верховної Ради намагатимуться заблокувати прийняття зареєстрованого ним законопроекту, але «вірить у розсудливість Верховної Ради і сподівається обійтися без референдуму».

Я вважаю, що можемо пройти парламент і всі депутати, особливо депутати, за яких голосували люди, мажоритарники, підтримали закон, — сказав Зеленський.

Законопроект про деолігархизацію («Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» № 5559) Зеленський вніс в Раду 2 червня. Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, вводить критерії, відповідно до яких особу вважатимуть олігархом.