Закон об олигархах — Зеленский напугал Раду референдумом

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Ракурс

Закон об олигархах президент Украины Владимир Зеленский вынесет на всеукраинский референдум, если в Верховной Раде Украины будут его саботировать.

Если увижу влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, изменений или отсрочки законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается поддержка общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я считаю, что это не вопрос референдума, — рассказал Зеленский журналистам на форуме «Украина 30».

Так глава государства прокомментировал видеообращение, которое записал в прошлую пятницу. Именно тогда президент впервые допустил возможность проведения такого референдума.

Зеленский заявил, что готов к референдуму, если депутаты Верховной Рады попытаются заблокировать принятие зарегистрированного им законопроекта, но «верит в благоразумие Верховной Рады и надеется обойтись без референдума».

Я считаю, что можем пройти парламент и все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали люди, мажоритарщики, поддержат закон, — сказал Зеленский.

Законопроект о деолигархизации («О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» № 5559) Зеленский внес в Раду 2 июня. Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, вводит критерии, согласно которым гражданина будут считать олигархом.