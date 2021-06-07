Запрет пластиковых пакетов – компаниям назвали срок на адаптацию. Фото: 18000.com.ua

https://racurs.ua/n155725-zapret-plastikovyh-paketov-kompaniyam-nazvali-srok-na-adaptaciu.html

Ракурс

Запрет продажи пластиковых пакетов начнет действовать во всех точках торговли и сферы обслуживания в Украине с марта 2022 года.

На адаптацию к нововведениям у людей и компаний есть девять месяцев, рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Когда запрет начнет действовать, людей за использование пластиковых пакетов штрафовать не будут — наказания коснутся только бизнеса. Первый штраф — от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн, а за повторное нарушение придется заплатить от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн.

Согласно статистике, каждый украинец использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. При этом в большинстве случаев каждый пакет используют только один раз.

С марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты. Как исключение их можно будет использовать только для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. В качестве альтернативы эксперты предлагают биоразлагаемые пакеты, которые, как правило, изготавливаются из крахмалов или целлюлозы.

На сегодняшний день их цена выше, чем классического пакета, который мы с вами привыкли использовать. Но я уверен в том, что те мощности по производству упаковки, которые сейчас есть в Украине, уже начали перестраиваться. С каждым днем себестоимость таких биоразлагаемых пакетов будет снижаться, потому что будет появляться определенная конкуренция на рынке, — рассказал Стрелец.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине. Запрет на использование начинает действовать через 9 месяцев. Кроме того, в ближайшие три года в Украине планируют высадить 1 млрд деревьев.