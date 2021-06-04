Пластик под запретом – какие штрафы и маркировки пакетов ввел новый закон. Фото: УП

https://racurs.ua/n155624-plastik-pod-zapretom-kakie-shtrafy-i-markirovki-paketov-vvel-novyy-zakon.html

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Штрафы за использование пластиковых пакетов ввели в Украине — соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Инициатива предполагает улучшение состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.

Законом запрещается распространение:

сверхтонких пластиковых пакетов;

тонких пластиковых пакетов;

оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Пакеты, не соответствующие установленным требованиям, подлежат изъятию и утилизации.

В то же время запрет не распространяется на пластиковые пакеты, ограничены величиной (225×345×450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Также исключением являются биоразлагаемые пластиковые пакеты.

На пластиковые пакеты наносится соответствующая маркировка, которую утверждает Кабинет министров. В то же время нанесения слов «био», «биопакеты», «биоразлагаемые» запрещено, если пакет не соответствует требованиям закона.

Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн. Компании будут иметь девять месяцев на адаптацию к новой законодательной нормы.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 2051−1, предусматривающий введение штрафов за использование пластиковых пакетов. Экологическую инициативу поддержали 297 народных избранников.