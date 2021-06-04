Яценюк рассказал о калине у Кабмина и «нервах» из-за войны

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Ракурс

Арсений Яценюк, бывший премьер Украины, рассказал, как смотрел на калину во дворе здания Кабинета министров и нервничал в первую зиму после начала войны с Россией из-за отсутствия газа и угля для ТЭЦ.

Началась зима, а во дворе Кабмина калина растет. Я каждый раз подходил к той калине, на нее смотрел. Потому что говорят, что есть примета: как она сильно красная, то (будет — ред.) холодно. Я, когда видел красную калину, то и сам понемногу краснел, потому что газа нет, угля нет, ТЭЦ на грани остановки, денег нет, веерные отключения начались. А надо все как-то уберечь, чтобы Украина не замерзла, — рассказал Яценюк в эфире программы «Право на власть».

Кроме этого, по словам экс-премьера, в 2014 году у него состоялась дискуссия с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В то время Москва фактически контролировала весь энергетический рынок Украины.

Я ему откровенно сказал: «Господин Миллер, я вам точно обещаю, — это то, что мы на вас подаем в суд и точно мы у вас выиграем суд». Суд мы выиграли в Стокгольме и средства вернули. Долги, которые были накоплены, — это была часть судебной процедуры. В пределах этого у меня была задача, чтобы Украина не замерзла, — подытожил политик.

Яценюк напомнил, что вместе с европейцами Киев тогда подписал трехстороннее соглашение на поставки газа.