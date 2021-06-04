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Адреса десяти центров массовой COVID-вакцинации назвали в Минздраве. Фото: КГДА

Адреса десяти центров массовой COVID-вакцинации назвали в Минздраве

4 июн 2021, 12:57
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Центры вакцинации от коронавируса заработали в Украине, а уже на выходных, 5−6 июня, их список расширится.

Привиться от коронавируса в центре вакцинации можно будет в десяти городах, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Список городов:

  • Киев, на базе Международного выставочного центра;
  • Львов, на базе стадиона «Арена Львов»;
  • Одесса, на базе ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, ООШ «Крымская»;
  • Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
  • Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 «Гарант»;
  • Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра «Киевская Русь»;
  • Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;
  • Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения «Горно-обогатительный комбинат»;
  • Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра имени Виктора Полищука.

Вакцинироваться в этих центрах могут люди, которые записались в очередь через «Дію» или контакт-центр Минздрава. В приоритете будут пожилые люди. В ведомстве также сообщили, что с собой нужно взять паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.

Прививки будут делать препаратом СoronaVac. Его уже одобрила Всемирная организация здравоохранения.


Напомним, вакцину от коронавируса производства США одной из первых бесплатно получит Украина — 3 июня Белый дом анонсировал запуск кампании по распределению неиспользованных доз препаратов иммунопрофилактики между нуждающимися странами и странами-партнерами Вашингтона.

Источник: Ракурс


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