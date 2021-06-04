Адреси десяти центрів масової COVID-вакцинації назвали в МОЗ. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n155621-adresy-desyaty-centriv-masovoyi-covid-vakcynaciyi-nazvaly-v-moz.html

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Центри вакцинації від коронавірусу запрацювали в Україні, а вже на вихідних, 5−6 червня, їх список розшириться.

Щепитися від коронавірусу в центрі вакцинації можна буде в десяти містах, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Список міст:

Київ, на базі Міжнародного виставкового центру;

Львів, на базі стадіону «Арена Львів»;

Одеса, на базі ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, ЗОШ «Кримська»;

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»;

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»;

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради;

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»;

Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука.

Вакцинуватися у цих центрах можуть люди, які записалися у чергу через «Дію» або контакт-центр МОЗ. Пріоритет надаватимуть літнім людям. У відомстві також вказали, що з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації з сімейним лікарем.

Щеплення у центрах вакцинації робитимуть препаратом CoronaVac. Його вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Нагадаємо, вакцину від коронавірусу виробництва США однією з перших безкоштовно отримає Україна — 3 червня Білий дім анонсував запуск кампанії з розподілу невикористаних доз препаратів імунопрофілактики між потребуючими країнами та країнами-партнерами Вашингтона.