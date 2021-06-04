Зеленський отримав другу дозу вакцини від COVID-19 — вакцина від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155619-zelenskyy-povtorno-vakcynuvavsya-vid-covid-19.html

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Володимир Зеленський в амбулаторії на території Офісу президента України отримав друге щеплення проти коронавірусу. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Якою вакциною було зроблене друге щеплення — не повідомляється. Першу дозу імунопрепарату від COVID-19 Зеленський отримав 2 березня під час робочої поїздки на Донбас. Тоді очільнику держави вкололи препарат AstraZeneca індійського виробництва.

За словами радника Андрія Єрмака, український президент дотримувався чіткого графіку вакцинації.

У випадку з Володимиром Олександровичем цей графік був дотриманий так, як і з будь-яким іншим громадянином, — вказав Подоляк.

За його словами, окремих повідомлень в ЗМІ з цього приводу не було, тому що це «абсолютно прогнозована і строго формалізована річ».

Нагадаємо, Зеленський у березні вакцинувався препаратом Covishield — індійською версією вакцини AstraZeneca.

Джерело: Факти