Снігом засипало Південну Африку – відео зимової казки. Фото: mogilev.online

https://racurs.ua/ua/n155618-snigom-zasypalo-pivdennu-afryku-video-zymovoyi-kazky.html

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Сніг випав влітку навіть в Африці — опади спостерігаються в деяких частинах провінцій Квазулу-Натал і Фрі-Стейт в ПАР.

У зимову країну чудес перетворилися піки Драконових гір і деякі передгір’я, а також Гаррісміт і центральні райони провінції Квазулу-Натал. Про це повідомляє The South African.

Гірські курорти сподіваються, що попит на бронювання житла буде рости, оскільки сім’ї захочуть приїхати з дітьми, щоб помилуватися засніженими горами.

У соціальних мережах з’явилася безліч відео снігових пейзажів.

Нагадаємо, сніг випав на початку літа на узбережжі Чорного моря в декількох провінціях Туреччини. У Причорномор’ї з настанням червня температура повітря знижувалася.

Джерело: The South African