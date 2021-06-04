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Ракурс
Снігом засипало Південну Африку – відео зимової казки. Фото: mogilev.online

Снігом засипало Південну Африку — відео зимової казки

4 чер 2021, 12:29
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Сніг випав влітку навіть в Африці — опади спостерігаються в деяких частинах провінцій Квазулу-Натал і Фрі-Стейт в ПАР.

У зимову країну чудес перетворилися піки Драконових гір і деякі передгір’я, а також Гаррісміт і центральні райони провінції Квазулу-Натал. Про це повідомляє The South African.

Гірські курорти сподіваються, що попит на бронювання житла буде рости, оскільки сім’ї захочуть приїхати з дітьми, щоб помилуватися засніженими горами.

У соціальних мережах з’явилася безліч відео снігових пейзажів.


Нагадаємо, сніг випав на початку літа на узбережжі Чорного моря в декількох провінціях Туреччини. У Причорномор’ї з настанням червня температура повітря знижувалася.

Джерело: The South African

Джерело: Ракурс


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