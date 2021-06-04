Сніг несподівано випав у Туреччині – в яких регіонах засніжило. Фото: CNN Türk

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Сніг випав влітку на узбережжі Чорного моря в декількох провінціях Туреччини.

У Причорномор’ї з настанням червня температура повітря знижувалася, повідомляє TRT.

Ще вчора була прекрасна погода. Вранці ми прокинулися — все навколо в снігу. Це не зима, а літо, червень! — розповіли журналістам місцеві жителі.

Засніжило також популярний гірськолижний курорт на вулкані Ерджієс у провінції Кайсері в центрі Туреччини.

У деяких місцях товщина снігового покриву перевищила 4 см. Холодна та дощова погода спостерігається у Трабзоні, Різе, Артвіні, Гіресуні, Байбурті, Болу та Кайсері.

Нагадаємо, погода в Карпатах на початку літа не радує — у горах досі лежить сніг, а стовпчики термометрів вказують на мороз.

Джерело: TRT