Вірусолог-втікач з Китаю: Коронавірус — безконтрольна біологічна зброя

https://racurs.ua/ua/n155605-virusolog-vtikach-z-kytau-koronavirus-bezkontrolna-biologichna-zbroya.html

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Коронавірус — безконтрольна біологічна зброя. Таку думку висловила китайський вірусолог-втікач Лі-Мен Янь, яка була однією з перших, хто розповів про версію штучного походження SARS-CoV-2 в лабораторії інституту вірусології Уханя.

Лі-Мен Янь також звинуватила експерта США з інфекційних захворювань, доктора Ентоні Фаучі та інших медекспертів в ігноруванні її інформації та приховуванні даних про штучне походження коронавірусу. На підтвердження своїх слів вона оприлюднила електронні листи до Фаучі, в яких вірусолог вказувала, що коронавірус — це «безконтрольна біологічна зброя» Китаю, пише Daily Mail з посиланням на інтерв’ю вченого для Newsmax.

За словами Лі-Мен Янь, китайський уряд і «деякі іноземні вчені та організації» приховували інформацію. Проте частина провідних науковців, які досліджували роботу Янь, назвали її теорію «глибоко помилковою».

Сам Фаучі кілька разів впродовж останніх днів заявляв, що він як і раніше вважає, що походження коронавірусу пов’язане з тваринами, а не з витоком із лабораторії. Провідний американський експерт, як пише Financial Times, закликав Китай оприлюднити записи, пов’язані з перебігом захворювання у працівників лабораторії Уханьського інституту вірусології, які могли заразитися COVID-19 ще у 2019 році.

Нагадаємо, вірусолог з Гонконгу Лі-Мен Янь втекла до США, щоб розповісти, як вона стверджує, про дії китайської влади на початку епідемії коронавірусу. Торік в інтерв’ю американському телеканалу Fox News вона заявила, що Пекін знав про вірус раніше, аніж повідомив світу. Лі-Мен Янь вилетіла до США 28 квітня 2020 року, заздалегідь підготувавши план втечі.

За словами вірусолога, вона була однією з перших учених, які займалися вивченням COVID-19. Її науковий керівник в референтної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) доручив їй досліджувати випадки захворювання, подібні до атипової пневмонії, яку провокує коронавірус SARS-CoV-2. Лі-Мен Янь заявила, що 31 грудня 2019 року вчений з Центру по контролю і профілактики захворювань повідомив їй, що вірус може передаватися від людини до людини. Пізніше їй порадили «мовчати і бути обережною».

Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року. 31 грудня 2019 року китайська влада повідомила про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей. Влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ первинну інформацію про ранні випадки зараження SARS-CoV-2.

За повідомленнями ЗМІ, вчені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу, які могли виникнути лише внаслідок лабораторних маніпуляцій. Дослідження свідчать про створення китайськими вченими вірусу — вони нібито взяли «основу» природного коронавірусу, виявленого у печерних кажанів, і наклали на нього новий «шип». Внаслідок цього виник вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. На думку дослідників, вірус «не має достовірного природного предка».

У травні президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на встановлення джерела поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Згодом штучне походження COVID-19 допустила розвідка Великої Британії.

Джерело: Daily Mail