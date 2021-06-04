Вирусолог-беглец из Китая: Коронавирус - бесконтрольное биооружие

https://racurs.ua/n155605-virusolog-beglec-iz-kitaya-koronavirus-beskontrolnoe-bioorujie.html

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Коронавирус — бесконтрольное биологическое оружие. Такое мнение высказала китайский вирусолог-беглец Ли-Мэн Янь, которая была одной из первых, кто рассказал о версии искусственного происхождения SARS-CoV-2 в лаборатории института вирусологии Уханя.

Ли-Мэн Янь также обвинила эксперта США по инфекционным заболеваниям, доктора Энтони Фаучи и других медэкспертов в игнорировании ее информации и сокрытии данных об искусственном происхождении коронавируса. В подтверждение своих слов она обнародовала электронные письма Фаучи, в которых вирусолог указывала, что коронавирус — это «бесконтрольное биооружие» Китая, пишет Daily Mail со ссылкой на интервью ученого для Newsmax.

По словам Ли-Мэн Янь, китайское правительство и «некоторые иностранные ученые и организации» скрывали информацию. Однако часть ведущих ученых, исследовавших работы Янь, назвали ее теорию «глубоко ошибочной».

Сам Фаучи несколько раз за эти дни заявлял, что он по-прежнему считает, что происхождение коронавируса связано с животными, а не с утечкой из лаборатории. Вместе с тем, ведущий американский эксперт, как пишет Financial Times, призвал Китай обнародовать записи, связанные с течением заболевания у работников лаборатории Уханьского института вирусологии, которые могли заразиться COVID-19 еще в 2019 году.

Напомним, вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь сбежала в США, чтобы рассказать, как она утверждает, о действиях китайских властей в начале эпидемии коронавируса. В 2020 году в интервью американскому телеканалу Fox News она заявила, что Пекин знал о вирусе раньше, чем сообщил миру. Ли-Мэн Янь вылетела в США 28 апреля 2020 года, заранее подготовив план побега.

По словам вирусолога, она была одной из первых ученых, занимавшихся изучением COVID-19. Ее научный руководитель в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поручил ей исследовать случаи заболевания, подобные атипичной пневмонии, которую провоцирует коронавирус SARS-CoV-2. Ли-Мэн Янь заявила, что 31 декабря 2019 года ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. Позже ей посоветовали «молчать и быть осторожной».

Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о случаях пневмонии, вызванных неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Власти Китая отказалась предоставлять экспертам ВОЗ первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, по сообщениям СМИ, ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса, которые могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций. Исследование свидетельствуют о создании китайскими учеными вируса — они якобы взяли «основу» природного коронавируса, обнаруженного у пещерных летучих мышей, и наложили на него новый «шип». В результате возник вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. По мнению авторов статьи, этот вирус «не имеет достоверного природного предка».

В мае президент США Джо Байден дал разведке 90 дней на установление источника распространения коронавируса SARS-CoV-2. Впоследствии искусственное происхождение COVID-19 допустила разведка Великобритании.

Источник: Daily Mail