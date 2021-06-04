В гости к оккупантам — глава КСУ Тупицкий трижды ездил в оккупированный Крым, фото — Схемы

https://racurs.ua/n155604-v-gosti-k-okkupantam-glava-ksu-tupickiy-trijdy-ezdil-v-okkupirovannyy-krym.html

Ракурс

Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины, после аннексии Крыма Россией трижды посещал полуостров.

Впервые это якобы произошло летом 2016 года, когда Тупицкий, уже будучи судьей Конституционного суда, провел в Крыму больше месяца. В апреле 2017 года он находился на оккупированном полуострове несколько дней, а в августе 2017 года — несколько недель.

Бывший глава КСУ въезжал в Крым через КПВВ «Чонгар». Такую информацию «Схемы» получили от источников в пограничной службе. Впрочем, Тупицкий от визитов открещивается, поскольку в Крыму российские оккупанты якобы возбудили против него уголовное дело.

Ранее он заявлял, что невъездной в Крыму только с 2018 года, когда попал под санкции РФ. Специалисты видят в таких действиях судьи КСУ как минимум «нарушение правил добродетели».

Роман Маселко, адвокат и бывший член Общественного совета добродетели, считает, что посещение судьями аннексированного Крыму без необходимости является рискованным и неправомерным шагом — они «являются носителями важной информации». Более того, по его мнению, это может даже быть «вопросом национальной безопасности».

Ранее СМИ сообщали, что у Тупицкого в Крыму есть земля в поселке Кореиз. Он приобрел участок в 2018 году, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. Эту информацию он не обнародовал в декларации об имуществе и доходах.

Президент Украины отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, но сроки отстранения закончились в конце марта 2021 года. Владимир Зеленский также отменил указ о его назначении судьей КСУ, но такой шаг, согласно закону о КСУ, не означает увольнения или прекращения полномочий судьи.