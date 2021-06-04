Если следователи попросят — Венедиктова о мере пресечения для Порошенко, фото — Схемы

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Ракурс

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины прокомментировала участие Петра Порошенко в расследовании дела Виктора Медведчука.

Руководитель Офиса генпрокурора заявила, что у Порошенко есть статус свидетеля по делу Медведчука-Козака. В эфире программы «Право на власть» генеральный прокурор рассказала о расследовании уголовного производства против Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Венедиктова сообщила, что Порошенко приглашают на допросы в СБУ и не отвергла вероятность применения к пятому президенту принудительног привода.

Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод — я его применю, — рассказала Венедиктова.

Она считает, что пока рано говорить о вине Порошенко, хотя «общество хочет услышать ответ».

Виновен или нет — не могу сказать, потому что тогда дело переводим из уголовно-процессуального процесса в политическую сферу и делаем огромную услугу участнику (Порошенко — «Ракурс»), — сообщила Венедиктова.



Напомним, что Петра Порошенко вызвали на допрос по делу Медведчука, но он дважды переносился. Журналисты тем временем обнародовали новые записи якобы разговоров Медведчука, в которых говорилось об активном общении пятого президента с подозреваемым в госизмене Медведчуком в 2014 году.

Ранее Венедиктова заявляла, что адвокаты пятого президента преувеличивают количество дел против него в судах.