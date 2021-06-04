Якщо слідчі звернуться — Венедіктова про запобіжний захід для Порошенка, фото — Схеми

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Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України прокоментувала участь Петра Порошенка у розслідуванні справи Віктора Медведчука.

Очільниця Офісу генпрокурора заявила, що Порошенко має статус свідка в справі Медведчука-Козака. В ефірі програми «Право на владу» генеральний прокурор розповіла про розслідування кримінального провадження проти Медведчука і Козака, яких підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Венедіктова повідомила, що Порошенка запрошують на допити до СБУ і не заперечила ймовірність застосування до п’ятого президента примусового приводу.

Щойно до мене звернеться слідчий із погодженням про клопотання застосувати до нього примусовий привід — я його застосую, — розповіла Венедіктова.

Вона вважає, що наразі зарано стверджувати про вину Порошенка, хоча «суспільство хоче почути відповідь».

Винний чи ні — не можу казати, бо тоді справу переводимо з кримінально-процесуального процесу у політичну сферу і зробимо величезну послугу учаснику (Порошенку — «Ракурс»), — повідомила Венедіктова.

Нагадаємо, що Петра Порошенка викликали на допит у справі Медведчука, але він двічі відтерміновувався. Журналісти тим часом оприлюднили нові записи нібито розмов Медведчука, у яких йшлося про активне спілкування п’ятого президента із підозрюваним у держраді Медведчуком у 2014 році.

Раніше Венедіктова заявляла, що адвокати п’ятого президента перебільшують кількість справ проти нього у судах.