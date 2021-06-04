НАБУ взялося за незадекларовану віллу нардепа “ЄС” в Іспанії / “Радіо Свобода”

https://racurs.ua/ua/n155602-nabu-vzyalosya-za-nezadeklarovanu-villu-nardepa-ies-v-ispaniyi.html

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Артур Герасимов, депутат від «Євросолідарності», забув задекларувати маєток в Іспанії, тому Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочало кримінальне провадження.

Детективи здійснюють досудове розслідування за фактами ймовірного недекларування відомостей народним депутатом. Відповідні відомості було внесено у реєстр досудових розслідувань генпрокурором на початку травня, і зараз слідство триває, — розповіли «Радіо Свободі» у НАБУ.

Покарання для нардепа може бути у виді або штрафу в межах трьох-п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт або обмеження волі.

Нагадаємо, наприкінці квітня «Схеми» повідомляли, що Герасимов разом зі своєю дружиною з 2013 року володіє двоповерховим будинком в Іспанії, але маєток не вказаний у декларації депутата.

Вілла розташована у містечку Хавеа провінції Аліканте, на узбережжі Середземного моря. Її площа — 120 кв. м. Вартість подібних будинків оцінюється у 10 млн грн.

Герасимов після розслідування «Схем» заявляв, що поінформував НАЗК «про можливі неточності в декларації» і нагадав, що свого часу Володимир Зеленський також «забув» вказати у декларації свої активи.

Джерело: «Радіо Свобода»