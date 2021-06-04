Коломойський відреагував на реєстр олігархів - Пришию зірку на костюм

https://racurs.ua/ua/n155601-kolomoyskyy-vidreaguvav-na-reiestr-oligarhiv-pryshyu-zirku-na-kostum.html

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Ігор Коломойський, який перебуває під санкціями США, прокоментував можливість потрапляння свого прізвища до офіційного реєстру олігархів.

Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути «білою вороною» і опинитися одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку «Олігарх», — розповів Коломойський в коментарі «Радіо Свобода».

Він також додав, що така його позиція буде актуальною, лише якщо законопроект ухвалять у нинішній редакції.

Якщо наслідки будуть лише такими, які прописані у нинішній версії документу, я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє «готовий» не поширюється на наступні редакції. Я не, як юний піонер, я не завжди готовий, — наголосив олігарх.

Окрім цього, Коломойський запевнив, що не збирається «нічого продавати під дулом пістолета» задля уникнення потрапляння до реєстру олігархів. Також він заявив, що готовий звітувати про свої доходи та зустрічі з політиками.

Всі і так все знають… От як тільки закон ухвалять, так і будемо виконувати, — підсумував олігарх.

Коломойський запевнив, що не має наміру виходити за правове поле.

Цьогоріч Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками в 1,8 млрд дол.

Нагадаємо, раніше Мін’юст США обвинуватив Коломойського та його бізнес-партнера Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для придбання офісної багатоповерхівки у Клівленді. На американських заводах Коломойського зафіксували низький рівень дотримання техніки безпеки, а також там регулярно траплялися ситуації, де травми отримували співробітники. Порушення були помічені й у дотриманні норм екології. У США вважають, що Коломойський та Боголюбов разом із американцями Уріелем Лейбером та Мордехаєм Корфом витрачали виведені з «ПриватБанку» гроші на придбання комерційної нерухомості та заводів з виробництва сталі та сплавів у США. Мін’юст США вимагає конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні.

Джерело: «Радіо Свобода».