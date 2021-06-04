Коломойский отреагировал на реестр олигархов — Какая уже разница

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Ракурс

Игорь Коломойский, который находится под санкциями США, прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов.

Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть «белой вороной» и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому, какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и пришью на него звезду «Олигарх», — рассказал Коломойский в комментарии «Радио Свобода».

Он также добавил, что такая его позиция будет оставаться актуальной лишь в случае принятия законопроекта в нынешней его редакции.

Если последствия будут только такими, какие прописаны в нынешней версии документа, я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но, мое нынешнее «готов» не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер, я не всегда готов, — отметил олигарх.

Кроме этого, Коломойский заверил, что не собирается «ничего продавать под дулом пистолета» во избежание попадания в реестр олигархов. Также он заявил, что готов отчитываться о своих доходах и встречах с политиками.

Все и так все знают… Вот как только закон примут, так и будем выполнять, — подытожил олигарх.

Он заверил, что не намерен выходить за правовое поле. В этом году Игорь Коломойский оказался на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 млрд долл.

Напомним, в 2020 году Минюст США обвинил Коломойского и его бизнес-партнера Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения офисной многоэтажки в Кливленде. На американских заводах Коломойского также зафиксировали низкий уровень соблюдения техники безопасности и нарушение норм экологии. В США считают, что Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мардохеем Корфом тратили выведенные из «ПриватБанка» деньги на приобретение коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов в США. Минюст США требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.

Источник: «Радио Свобода».