Коронавірус забрав життя 95 українців — статистика МОЗ

https://racurs.ua/ua/n155600-koronavirus-zabrav-jyttya-95-ukrayinciv-novi-dani-moz-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні вчора, 3 червня, підтвердили у 2 тис. 266 осіб. Внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 95 пацієнтів. З підозрою чи підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція госпіталізували 953 українців.

Про це 4 червня повідомило Міністерство охорони здоров’я у Фейсбук.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві — 566,

Запорізькій області — 230,

Дніпропетровській області — 156,

Київській області — 145,

Рівненській області — 105.

Лабораторії вчора зробили понад 61 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2,2 млн випадки зараження коронавірусом. Хвороба забрала життя понад 51 тис. громадян.

Нині Україна опинилася на 17-му місці у світі і другому в Європі за кількістю нових смертей від COVID-19.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 4 червня зафіксували майже 173 млн випадків зараження коронавірусом. Як свідчать дані Worldometer, зафіксовано понад 3 млн 717 тис. смертей, одужала більше 155 млн осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 млн), Індія (28 млн) та Бразилія (17 млн).