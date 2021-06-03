4 червня - День Василіска та котячих обіймів

https://racurs.ua/ua/n155599-4-chervnya-den-vasyliska-ta-kotyachyh-obiymiv.html

Ракурс

4 червня — День Василіска відзначає Православна церква. Цього дня вшановується пам’ять мученика Василіска, який у 308 році постраждав за віру. У народі 4 червня називали ще волошковим або солов’їним днем.

4 червня — 155-й день року в Григоріанському календарі. До кінця року залишається 210 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідав 22 травня за Юліанським календарем.

4 червня світ відзначає Міжнародний день спойлерів, Міжнародний день боротьби з карієсом, День обіймів з кішками, а Україна — День господарських судів.

Іменини

4 червня день ангела святкують: Василиск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія.

Традиції 4 червня

Сьогодні не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки. Тому його присвячують клопоту по будинку. У народному календарі ця дата отримала таку назву: день Трибога. Свято, коли закінчується весна і починається літо. Наші предки вважали, що у цей день Ярила Весняного замінює Трисвітлий Дажбог.

Прикмети 4 червня

Гарний урожай огірків обіцяв велику кількість оводів і павуків.

Рік буде врожайним, якщо у день Василіска вранці на траві багато роси.

Соловей вночі співає - погода обіцяє бути хорошою і теплою.



Тумани на Василіска — до грибного літа.

Що не можна робити 4 червня

В цей день не можна займатися городніми справами. Все, що ви посадите в цей день, не виросте, зате буде багато полину та волошок.