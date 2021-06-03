Наземну добудову “Північного потоку 2” заблокувала Данія

https://racurs.ua/ua/n155598-nazemnu-dobudovu-pivnichnogo-potoku-2-zablokuvala-daniya.html

Ракурс

«Північний потік 2», геополітичний проект Росії, заблокувала Данія — апеляційна рада країни з проблем довкілля і продовольства відкликала дозвіл на проведення робіт з прокладання газогону територією Данії.

Про це 3 червня пише польський інформаційний портал Biznes Alert.

12 липня 2019 року Данське агентство довкілля видало дозвіл на будівництво наземної ділянки «Північного потоку 2» через територію країни. Після нового рішення апеляційної ради, роботи мають бути припинені.

Я шкодую про це рішення. Коли у 2019 році ми отримали екологічний дозвіл від влади щодо «Північного потоку 2», було підтверджено необхідність продовження робіт з низки заходів, що забезпечують сприятливі умови життя для деяких видів дрібних тварин, які мешкають на узбережжі. Відтоді ми продовжуємо працювати над заходами щодо захисту цих тварин, — цитує видання заступника директора і керівника відділу будівельних проектів данської компанії Energinet Маріана Каага.

За його словами, апеляційна рада стверджує, що всі заходи повинні бути повністю дотримані до видачі екологічного дозволу.

Довжина наземної ділянки газогону «Північний потік 2» територією Данії сягає близько 210 км.

Нагадаємо, проектна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оновила дані про перебіг прокладення газогону — на 31 березня було прокладено 2 тис. 339 км із 2 тис. 460 км необхідних. Тобто проект реалізовано на 95%. Залишилося прокласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності «Північного потоку — 2».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»