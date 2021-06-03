Разумкова назвали “режисером” провалу закону про брехню в деклараціях

https://racurs.ua/ua/n155597-razumkova-zvynuvatyly-u-provali-zakonu-zelenskogo-pro-brehnu-v-deklaraciyah.html

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Дмитра Разумкова, спікера Верховної Ради, назвали відповідальним за історію із законопроектом Володимира Зеленського № 4651 про відповідальність за брехню в деклараціях, який 3 червня ухвалила Верховна Рада, суттєво змінивши його суть правками нардепів зі «Слуги народу».

Після голосування президент заявив, що ветує цей проект закону, оскільки його «зіпсували» у парламенті. Нацагентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро також закликали Зеленського ветувати законопроект № 4651, оскільки під час розгляду у Раді «слуги» Ігор Фріс та Олексій Ковальов внесли правки, які дозволяють не декларувати майно членів родини та ускладнюють процедуру притягнення до відповідальності за недостовірне декларування.

За все це, в першу чергу, треба «подякувати» спікеру Разумкову, який є режисером цієї історії. Аналогічно Разумков організував зимове голосування за відновлення декларування без покарання тюрмою за брехню в деклараціях, — йдеться у повідомленні «Центру протидії корупції» у Фейсбук.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін заявив, що Рада фактично знищила систему електронного декларування, відкоригувавши його правками нардепів-«слуг».

Шабунін також нагадав парламентарям та Разумкову, що ефективна система електронного декларування була однією з ключових умов отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом.