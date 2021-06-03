Разумкова обвинили в провале закона Зеленского о лжи в декларациях

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Ракурс

Дмитрия Разумкова, спикера Верховной Рады, назвали ответственным за историю с законопроектом Владимира Зеленского № 4651 об ответственности за ложь в декларациях, который 3 июня приняла Верховная Рада, существенно изменив его суть поправками нардепов из «Слуги народа».

После голосования президент заявил, что ветирует этот проект закона, поскольку его «испортили» в парламенте. Нацагентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро также призвали Зеленского ветировать законопроект № 4651, поскольку при рассмотрении в Раде «слуги» Игорь Фрис и Алексей Ковалев внесли правки, которые позволяют не декларировать имущество членов семьи и усложняют процедуру привлечения к ответственности за недостоверное декларирование.

За все это, в первую очередь, нужно «поблагодарить» спикера Разумкова, который является режиссером этой истории. Аналогично Разумков организовал зимнее голосование за восстановление декларирования без наказания тюрьмой за ложь в декларациях, — говорится в сообщении «Центра противодействия коррупции» в Фейсбук.

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, откорректировав проект закона правками нардепов-«слуг».

Шабунин также напомнил парламентариям и Разумкову, что создание эффективной системы электронного декларирования было одним из ключевых условий получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом.