Пьяный священник на авто угрожал копам - Придут румыны, я тебя на колени поставлю

https://racurs.ua/n155596-pyanyy-svyaschennik-na-avto-ugrojal-kopam-pridut-rumyny-ya-tebya-na-koleni-postavlu.html

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Священник УПЦ МП, которого остановили за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, попытался дать взятку патрульным в Черновицкой области, а после отказа — начал угрожать.

Инцидент произошел еще 18 апреля, однако видео с нагрудной камеры полицейских появилось в сети только сейчас после публичного судебного заседания по этому делу. Известно, что правоохранители остановили пьяного священнослужителя, который «подрезал» другие машины, около 20.00 и предложили пройти алкотест. Вместо этого он попытался дать взятку и утверждал, что выпил только чашу вина с водой во время службы. Затем батюшка начал угрожать мужчине, который сообщил в полицию о пьяном водителе.

Смотри на меня! Ты хохол, ты бандеровец. Но завтра, запомни, придут румыны ㅡ я тебя на колени поставлю. Ты будешь мне на румынском разговаривать. Если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб выстрелю. Понял?, — заявлял священник.

Священник также говорил, что полиция не имеет права его задерживать, поскольку он является «румыном и молдаванином». На замечание правоохранителей, что он находится на территории Украины, заявил, что ему плевать.

По данным СМИ, речь идет о священнике Василия Савке, который является настоятелем храма УПЦ МП в селе Балковцы Черновицкой области.

Правоохранители составили на него два протокола — за управление в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство. Суд признал мужчину виновным. Впоследствии депутат Черновицкого райсовета от «ЕС» Артем Жук сообщил, что это он задержал пьяного водителя. Сейчас политик готовит иск об открытии уголовного производства из-за угроз.

Источник: «24 канал»