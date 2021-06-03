США бесплатно предоставят вакцину Украине

https://racurs.ua/n155595-ssha-besplatno-predostavyat-vakcinu-ukraine.html

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Вакцину от коронавируса производства США одной из первых бесплатно получит Украина — 3 июня Белый дом анонсировал запуск кампании по распределению неиспользованных доз препаратов иммунопрофилактики между нуждающимися странами и странами-партнерами Вашингтона.

Всего США намерены в июне раздать 80 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, обнародованном на сайте Белого дома.

На первом этапе американцы передадут 25 млн доз препаратов, в частности 19 млн получит механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX, который распределит их между странами Южной и Центральной Америки, Азии и Африки.

По словам советника по нацбезопасности Джека Салливана, еще 6 млн доз вакцины Белый дом передаст Украине, Канаде, Мексике, Южной Корее, Западному берегу реки Иордан и сектору Газы, Индии, Грузии, Косово, Гаити, Египту, Иордании, Ираку и Йемену.

В приоритете… страны с низким уровнем вакцинации и те, кто столкнулся с кризисом, такие как Западный Берег и сектор Газа, Украина, Косово, Ирак и другие, — сказал Салливан.



Кроме того, США поделятся вакцинами со своими соседями — Канадой и Мексикой.

Салливан добавил, что в ближайшие дни администрация Байдена будет тесно координировать свои действия с платформой COVAX и странами, которые получат американские вакцины.