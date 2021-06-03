Первая тюрьма ушла с молотка в Украине - названа цена

https://racurs.ua/n155594-pervaya-turma-ushla-s-molotka-v-ukraine-nazvana-cena.html

Ракурс

Первая тюрьма ушла с молотка в Украине в рамках «Большой распродажи тюрем», которую инициировал министр юстиции Денис Малюска. Фонд государственного имущества 3 июня продал в частную собственность колонию № 48 во Львове. На этом лоте государство заработало 377 млн 500 тыс. грн.

На аукционе продали первый лот — имущество колонии № 48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта — 132 млн 674 тыс. 303 грн. Цена продажи по результатам торгов — 377 млн 500 тыс. грн, — написал глава Минюста в Фейсбук.

По словам министра, в торгах принимали участие семь участников.

Львовская колония № 48 была заморожена еще в конце 2017 года. Совокупная площадь земельного участка составляет около 13 га.

Малюска напомнил, что распределение вырученных средств будет осуществлено по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, а 70% - на строительство новых тюрем, которые соответствуют европейским стандартам.

В то же время под Фейсбук-сообщением министра о продаже тюрьмы, Фонд государственного имущества Украины анонсировал следующую продажу — спустя несколько недель с молотка должна уйти «тюрьма в солнечной Одессе».