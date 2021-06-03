Перша в’язниця пішла з молотка в Україні — названо ціну

https://racurs.ua/ua/n155594-persha-v-yaznycya-pishla-z-molotka-v-ukrayini-nazvano-cinu.html

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Перша в’язниця пішла з молотка в Україні в рамках «Великого розпродажу в’язниць», який ініціював міністр юстиції Денис Малюська. Фонд державного майна 3 червня продав у приватну власність колонію № 48 у Львові. На цьому лоті держава заробила 377,5 млн грн.

На аукціоні продали перший лот — майно колонії № 48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об'єкту — 132 млн 674 тис. 303 грн. Ціна продажу за результатами торгів — 377 млн 500 тис. грн, — написав очільник Мін’юсту у Фейсбук.

За словами міністра, у торгах брали участь сім учасників.

Львівська колонія № 48 була заморожена ще наприкінці 2017 року. Сукупна площа земельної ділянки становить близько 13 га.

Малюська нагадав, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% - на будівництво нових в’язниць, які відповідають європейським стандартам.

Водночас під Фейсбук-повідомленням міністра про продаж в’язниці Фонд державного майна України анонсував наступний продаж — за кілька тижнів з молотка має піти «в'язниця у сонячній Одесі».