Зеленський ветує закон про брехню в деклараціях через “слуг”

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Володимир Зеленський заявив, що ветує президентський закон № 4651 про відповідальність за брехню в деклараціях, який 3 червня під час пленарного засідання ухвалила Верховна Рада. За словами глави держави, проект закону «зіпсували» у парламенті.

Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді виді неможливе, — заявив президент.

Ймовірно, йдеться, про ініційовані нардепами від президентської фракції «Слуга народу» Ігорем Фрісом та Олексієй Ковальовим правки, які дозволяють не декларувати майно членів родини та ускладнюють процедуру притягнення до відповідальності за недостовірне декларування.

Проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім’ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі, — зазначає глава держави.

Окрім того, в офісі Зеленського вважають, що обмеження волі для чиновників, які умисно не подають декларації, не матиме належного стримувального ефекту.

Нагадаємо, сьогодні Рада повернула покарання у виді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом’якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Після цього Нацагентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро закликали Зеленського ветувати закон № 4651.