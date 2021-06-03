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Ракурс
Україна боротиметься з антисемітизмом

Україна боротиметься з антисемітизмом

3 чер 2021, 19:13
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Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 5109, який передбачає боротьбу з антисемітизмом в Україні.

Законопроект визначає, що таке антисемітизм — це ненависть до осіб єврейського походження.

Проявами антисемітизму є:

  • заклик, приховування або виправдовування вбивства і/або заподіяння шкоди особам єврейського походження;

  • висловлювання стереотипних або ненависницьких заяв про євреїв;

  • публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського походження за реальні чи уявні правопорушення;

  • заперечення факту переслідування євреїв під час Другої світової війни;

  • поширення або публічне використання матеріалів антисемітського змісту;

  • навмисне пошкодження будівель, що належать єврейським громадам;

  • навмисне пошкодження єврейських кладовищ і пам’ятників;

  • заклики до антисемітизму та ін.

Антисемітизм в Україні заборонений і тягне за собою цивільно-правову та кримінальну відповідальність.


Нагадаємо, марш дивізії СС «Галичина» у Києві з нагоди 78-ї річниці створення підрозділу у складі військ Ваффен-СС Німеччини пройшов ввечері 28 квітня. Дивізія СС «Галичина» у складі військ Ваффен-СС Німеччини існувала у 1943−1945 роках. Підрозділ не був засуджений трибуналом у Нюрнберзі й не мав стосунку до УПА.

Джерело: Ракурс


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