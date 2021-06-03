Україна боротиметься з антисемітизмомhttps://racurs.ua/ua/n155592-ukrayina-borotymetsya-z-antysemityzmom.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 5109, який передбачає боротьбу з антисемітизмом в Україні.
Законопроект визначає, що таке антисемітизм — це ненависть до осіб єврейського походження.
Проявами антисемітизму є:
заклик, приховування або виправдовування вбивства і/або заподіяння шкоди особам єврейського походження;
висловлювання стереотипних або ненависницьких заяв про євреїв;
публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського походження за реальні чи уявні правопорушення;
заперечення факту переслідування євреїв під час Другої світової війни;
поширення або публічне використання матеріалів антисемітського змісту;
навмисне пошкодження будівель, що належать єврейським громадам;
навмисне пошкодження єврейських кладовищ і пам’ятників;
заклики до антисемітизму та ін.
Антисемітизм в Україні заборонений і тягне за собою цивільно-правову та кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, марш дивізії СС «Галичина» у Києві з нагоди 78-ї річниці створення підрозділу у складі військ Ваффен-СС Німеччини пройшов ввечері 28 квітня. Дивізія СС «Галичина» у складі військ Ваффен-СС Німеччини існувала у 1943−1945 роках. Підрозділ не був засуджений трибуналом у Нюрнберзі й не мав стосунку до УПА.