Україна боротиметься з антисемітизмом

https://racurs.ua/ua/n155592-ukrayina-borotymetsya-z-antysemityzmom.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 5109, який передбачає боротьбу з антисемітизмом в Україні.

Законопроект визначає, що таке антисемітизм — це ненависть до осіб єврейського походження.

Проявами антисемітизму є:

заклик, приховування або виправдовування вбивства і/або заподіяння шкоди особам єврейського походження;

висловлювання стереотипних або ненависницьких заяв про євреїв;

публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського походження за реальні чи уявні правопорушення;

заперечення факту переслідування євреїв під час Другої світової війни;

поширення або публічне використання матеріалів антисемітського змісту;

навмисне пошкодження будівель, що належать єврейським громадам;

навмисне пошкодження єврейських кладовищ і пам’ятників;

заклики до антисемітизму та ін.

Антисемітизм в Україні заборонений і тягне за собою цивільно-правову та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, марш дивізії СС «Галичина» у Києві з нагоди 78-ї річниці створення підрозділу у складі військ Ваффен-СС Німеччини пройшов ввечері 28 квітня. Дивізія СС «Галичина» у складі військ Ваффен-СС Німеччини існувала у 1943−1945 роках. Підрозділ не був засуджений трибуналом у Нюрнберзі й не мав стосунку до УПА.