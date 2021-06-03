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Ракурс
Украина будет бороться с антисемитизмом

Украина будет бороться с антисемитизмом

3 июн 2021, 19:13
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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5109, предусматривающий борьбу с антисемитизмом в Украине.

Законопроект определяет, что такое антисемитизм — ненависть к лицам еврейского происхождения.

Проявлениями антисемитизма являются:

  • призыв, сокрытие или оправдывание убийства и/или причинение вреда лицам еврейского происхождения;

  • высказывание стереотипных или ненависницких заявлений о евреях;

  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения за реальные или воображаемые правонарушения;

  • возражение факта преследования евреев во время Второй мировой войны;

  • распространение или публичное использование материалов антисемитского содержания;

  • умышленное повреждение зданий, принадлежащих еврейским общинам;

  • умышленное повреждение еврейских кладбищ и памятников;

  • призывы к антисемитизму и пр.

Антисемитизм в Украине запрещен и влечет за собой гражданско-правовую и уголовную ответственность.


Напомним, в Киеве 28 апреля прошел марш по случаю 78-й годовщины создания дивизии СС «Галичина». Дивизия СС «Галичина» в составе войск Ваффен-СС Германии существовала в 1943—1945 годах. Подразделение не осудил трибунал в Нюрнберге и оно не имеет прямого отношения к УПА.

Источник: Ракурс


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