Украина будет бороться с антисемитизмом

https://racurs.ua/n155592-ukraina-budet-borotsya-s-antisemitizmom.html

Ракурс

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5109, предусматривающий борьбу с антисемитизмом в Украине.

Законопроект определяет, что такое антисемитизм — ненависть к лицам еврейского происхождения.

Проявлениями антисемитизма являются:

призыв, сокрытие или оправдывание убийства и/или причинение вреда лицам еврейского происхождения;

высказывание стереотипных или ненависницких заявлений о евреях;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения за реальные или воображаемые правонарушения;

возражение факта преследования евреев во время Второй мировой войны;

распространение или публичное использование материалов антисемитского содержания;

умышленное повреждение зданий, принадлежащих еврейским общинам;

умышленное повреждение еврейских кладбищ и памятников;

призывы к антисемитизму и пр.

Антисемитизм в Украине запрещен и влечет за собой гражданско-правовую и уголовную ответственность.

Напомним, в Киеве 28 апреля прошел марш по случаю 78-й годовщины создания дивизии СС «Галичина». Дивизия СС «Галичина» в составе войск Ваффен-СС Германии существовала в 1943—1945 годах. Подразделение не осудил трибунал в Нюрнберге и оно не имеет прямого отношения к УПА.