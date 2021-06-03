Украина будет бороться с антисемитизмом

Украина будет бороться с антисемитизмомhttps://racurs.ua/n155592-ukraina-budet-borotsya-s-antisemitizmom.htmlРакурс
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5109, предусматривающий борьбу с антисемитизмом в Украине.
Законопроект определяет, что такое антисемитизм — ненависть к лицам еврейского происхождения.
Проявлениями антисемитизма являются:
призыв, сокрытие или оправдывание убийства и/или причинение вреда лицам еврейского происхождения;
высказывание стереотипных или ненависницких заявлений о евреях;
публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения за реальные или воображаемые правонарушения;
возражение факта преследования евреев во время Второй мировой войны;
распространение или публичное использование материалов антисемитского содержания;
умышленное повреждение зданий, принадлежащих еврейским общинам;
умышленное повреждение еврейских кладбищ и памятников;
призывы к антисемитизму и пр.
Антисемитизм в Украине запрещен и влечет за собой гражданско-правовую и уголовную ответственность.
Напомним, в Киеве 28 апреля прошел марш по случаю 78-й годовщины создания дивизии СС «Галичина». Дивизия СС «Галичина» в составе войск Ваффен-СС Германии существовала в 1943—1945 годах. Подразделение не осудил трибунал в Нюрнберге и оно не имеет прямого отношения к УПА.