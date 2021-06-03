3 июня в ряде регионов Украины ожидаются осадки

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Ракурс

Погода в Украине 4 июня продолжит подвергаться влиянию циклона, который расположен над юго-восточной частью страны.

В результате дождливая погода сохранится на юге, востоке и в большинстве центральных областей, однако интенсивность осадков уменьшится. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями, местами грозами.

На остальной территории — переменная облачность, без осадков.

Погода в Киеве будет без осадков, переменная облачность. Температура воздуха составит +10…+12° ночью и около 20° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман, ухудшение видимости 500−1000 м. Столбики термометров ночью опустятся до +5…+7°, днем — поднимутся до +19…+21°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +12…+14°, днем — +19…+21°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождями в течение суток. Ночью температура воздуха составит +10…+12°, днем — 16…+18°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет с дождями в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +10…12° ночью и +15…+17° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 4 июня будет без осадков. Ожидается температура воздуха +8…+10° ночью и +20…+22° днем. Ветер северный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.