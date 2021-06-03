3 червня в низці регіонів України очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n155591-doschi-poslabshaut-pogoda-v-ukrayini-na-4-chervnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 4 червня продовжить зазнавати впливу циклону, який розташований над південно-східною частиною країни.

В результаті дощова погода зберігатиметься на півдні, сході та у більшості центральних областей, проте інтенсивність опадів зменшиться. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується хмарна з проясненнями погода з короткочасними дощами, місцями грозами.

На решті території — мінлива хмарність, без опадів.

Погода в Києві буде без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря становитиме +10…+12° вночі та близько 20° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман, погіршення видимості 500−1000 м. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +5…+7°, вдень — піднімуться до +19…+21°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +12…+14°, вдень — +19…+21°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощами протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +10…+12°, вдень — +16…+18°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде з дощами протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря +10…+12° вночі та +15…+17° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 4 травня буде без опадів. Очікується температура повітря +8…+10° вночі та +20…+22° вдень. Вітер північний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 4 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.