Новая партия COVID-вакцин уже в Киеве - Минздрав раскрыл детали

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Ракурс

Новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca вечером 3 июня прибыла в Киев. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в Фейсбук.

В Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca — 705 тыс. 600 доз. Все, кто сделал первую прививку вакциной AstraZeneca, обязательно смогут сделать и вторую прививку этим иммунобиологическим препаратом, — говорится в сообщении министра.

По словам Ляшко, эту партию Минздрав намерен использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio.

Это медики и другие работники учреждений здравоохранения, участники Операции объединенных сил на Востоке Украины, соцработники, священнослужители, сотрудники МВД, СБУ, люди в возрасте 65+, — написал Ляшко.



Вакцину Украина получила благодаря участию в глобальной инициативе Всемирной организации здравоохранения COVAX. Также вторую прививку получат и украинцы, которые вакцинировались остаточными дозами, и общественные деятели.

Ранее сегодня Минздрав пригласил на COVID-вакцинацию украинцев с оккупированных Крыма и Донбасса. Профильное ведомство уже открыло запись на прививки против коронавируса для граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях.