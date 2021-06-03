Нова партія COVID-вакцин вже в Києві — МОЗ назвало кількість

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Нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca ввечері 3 червня прибула в Київ. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко у Фейсбук.

В Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca — 705 тис. 600 доз. Усі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, обов’язково матимуть змогу зробити і друге щеплення цим імунобіологічним препаратом, — йдеться у повідомленні міністра.

За словами Ляшка, цю партію МОЗ використовуватиме для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio.

Це медики та інші працівники закладів охорони здоров’я, учасники Операції об'єднаних сил на Сході України, соцпрацівники, священнослужителі, співробітники МВС, СБУ, люди віком 65+, — написав Ляшко.



Цю вакцину Україна отримала завдяки участі в глобальній ініціативі Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX. Також друге щеплення отримають й українці, які вакцинувалися надлишковими дозами, та громадські діячі.

Раніше сьогодні МОЗ запросило на COVID-вакцинацію українців із окупованих Криму і Донбасу. Профільне відомство вже відкрило запис на щеплення проти коронавірусу для громадян, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях.