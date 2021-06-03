Зниклий в Одесі офіцер ДПСУ володіє секретною інформацією

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Ракурс

Олексій Чертков, капітан першого рангу і начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби, 1 червня о 6.30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського в Одесі, але в розташування загону так і не прибув. Вже другу добу поспіль тривають його пошуки.

Відомо, що перший заступник командира як зазвичай пішов на роботу, але до військової частини так і не дійшов. Після того, як військовослужбовець перестав виходити на зв’язок і ніхто з його знайомих не зміг повідомити, де він перебуває, правоохоронці оголосили чоловіка в розшук.

Інформація про зникнення Олексія Черткова внесена в ЕРДР. Пошуки тривають, — зауважили в ДПСУ.

За даними на 2 червня, правоохоронцям не вдалося вийти на слід зниклого офіцера.

Окрім цього, в Держприкордонслужбі спростували чутки про те, що Черткова нібито знайшли пізно ввечері 1 червня. До пошуків офіцера залучені всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Нагадаємо, Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі — від Криму до Дунаю. ДПСУ стежить за перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, контролює захід іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України.