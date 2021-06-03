Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пропавший в Одессе офицер ГПСУ владеет секретной информацией

Пропавший в Одессе офицер ГПСУ владеет секретной информацией

3 июн 2021, 18:21
999

Алексей Чертков, капитан первого ранга и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, 1 июня в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского в Одессе, но в расположение отряда так и не прибыл. Уже вторые сутки продолжаются его поиски.

Известно, что первый заместитель командира как обычно отправился на работу, но в часть так и не прибыл. После того, как военнослужащий перестал выходить на связь и никто из его знакомых не смог сообщить, где он находится, правоохранители объявили мужчину в розыск.

Информация об исчезновении Алексея Черткова внесена в ЕРДР. Поиски продолжаются, — отметили в ГПСУ.

По данным на 2 июня, правоохранителям не удалось выйти на след пропавшего офицера.


Кроме этого, в Госпогранслужбе опровергли слухи о том, что Черткова якобы нашли поздно вечером 1 июня. К поискам офицера привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Напомним, Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море — от Крыма до Дуная. ГПСУ следит за пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, контролирует заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров