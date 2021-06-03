Пропавший в Одессе офицер ГПСУ владеет секретной информацией

https://racurs.ua/n155589-propavshiy-v-odesse-oficer-gpsu-vladeet-sekretnoy-informaciey.html

Ракурс

Алексей Чертков, капитан первого ранга и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, 1 июня в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского в Одессе, но в расположение отряда так и не прибыл. Уже вторые сутки продолжаются его поиски.

Известно, что первый заместитель командира как обычно отправился на работу, но в часть так и не прибыл. После того, как военнослужащий перестал выходить на связь и никто из его знакомых не смог сообщить, где он находится, правоохранители объявили мужчину в розыск.

Информация об исчезновении Алексея Черткова внесена в ЕРДР. Поиски продолжаются, — отметили в ГПСУ.

По данным на 2 июня, правоохранителям не удалось выйти на след пропавшего офицера.

Кроме этого, в Госпогранслужбе опровергли слухи о том, что Черткова якобы нашли поздно вечером 1 июня. К поискам офицера привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Напомним, Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море — от Крыма до Дуная. ГПСУ следит за пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, контролирует заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины.