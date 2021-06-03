Как коронавирус повлиял на поцелуи европейцев

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n155588-kak-koronavirus-povliyal-na-pocelui-evropeycev.html

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Эпидемия коронавируса заставила жителей многих европейских стран, где привыкли приветствовать друг друга поцелуями, отказаться от этой практики.

Зато европейцы прибегают к более безопасным в постепидемическом мире практикам, сообщает издание The Daily Beast.

Так, в Италии поцелуи попытались заметить прикосновениями груди, при которых люди «касаются сердцами», а их головы повернуты как можно дальше друг от друга.

Французы придумали удар бицепсами, где идут в ход локти, кулаки и пятки.

Однако часто люди пытаются все же вернуться к поцелуям, заявляя, что причин для волнения нет, поскольку они уже вакцинированы.

Но даже если лица действительно вакцинированы, вирусологи советуют в настоящее время не рисковать, пока не станет известно больше о передаче коронавируса среди привитых.

Поэтому сейчас единственным безопасным видом поцелуев является воздушный поцелуй, подчеркивает Фабрицио Прельяско, вирусолог Миланского университета, который опубликовал в итальянских СМИ несколько предупреждений для граждан с призывом не ослаблять свою «оборону» после смягчения карантина.

Что касается вакцинированных бабушек и дедушек, которые любят обнимать своих непривитых внуков, то Прельяско советует им в этот момент задержать дыхание.

Джерело: The Daily Beast