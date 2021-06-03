Як коронавірус вплинув на поцілунки європейців

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n155588-yak-koronavirus-vplynuv-na-pocilunky-ievropeyciv.html

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Епідемія коронавірусу змусила жителів багатьох європейських країн, де звикли вітати один одного поцілунками, відмовитися від цієї практики.

Натомість європейці вдаються до більш безпечних у постепідемічному світі практик, повідомляє видання The Daily Beast.

Так, в Італії поцілунки спробували замітити доторками грудей, при яких люди «торкаються серцями», а їхні голови повернуті якнайдалі один від одного.

Французи придумали удар біцепсами, десь йдуть в хід лікті, кулаки і п’яти.

Проте часто люди намагаються все ж повернутися до поцілунків, заявляючи, що причин для хвилювання немає, оскільки вони вже вакциновані.

Однак навіть якщо особи дійсно вакциновані, вірусологи радять наразі не ризикувати, поки не стане відомо більше про передачу коронавірусу серед щеплених.

Тож наразі єдиним безпечним видом поцілунків є повітряний поцілунок, зазначає Фабріціо Прельяско, вірусолог Міланського університету, який опублікував в італійських ЗМІ кілька попереджень для громадян із закликом не послаблювати свою «оборону» після пом’якшення карантину.

Щодо вакцинованих бабусь та дідусів, які полюбляють обнімати своїх нещеплених онуків, Прельяско радить їм в цей момент затамувати подих.

Джерело: The Daily Beast