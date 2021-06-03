Афганістан вийшов з переговорів про збиття літака МАУ в Ірані — збиття літака МАУ

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Афганістан виключили з переговорів про збиття літака МАУ Іраном. Про це 3 червня повідомила Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752, який здійснювала авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в небі над Тегераном.

Афганістан не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах, вказано у спільній заяві, оприлюдненій сьогодні МЗС України.

Ми, міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до уваги особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги… Афганістан… не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах, — йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства України.

Також дипломати наголосили, що керівним принципом Координаційної групи є забезпечення рівного підходу до всіх жертв авіакатастрофи незалежно від національності.

Запевняємо, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Іран до відповідальності за цю трагедію, — зазначили в МЗС.

Напередодні у Києві розпочалися дводенні переговори з представниками Тегерану у справі про збиття літака Boeing 737−800 МАУ, який торік 8 січня виконував рейс PS753 Тегеран — Київ. Пасажирський літак зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту. Тоді загинуло 176 осіб. Іран, після трьох днів маніпуляцій і брехливих повідомлень, офіційно заявив, що український Boeing був «збитий випадково», оскільки пролітав «поруч з військовим об'єктом». Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії «помилку оператора системи ППО». Україна назвала цей звіт «збіркою маніпуляцій».