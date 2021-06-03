Заборону гомосексуалам бути донорами крові прокоментувало МОЗ

https://racurs.ua/ua/n155586-zaboronu-gomoseksualam-buty-donoramy-krovi-prokomentuvalo-moz.html

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Заборону гомосексуалам бути донорами крові прокоментували у Міністерстві охорони здоров’я. Там підтвердили, що в Україні вже скасовано заборону для людей нетрадиційної орієнтації приймати участь у донорстві крові.

Положення наказу МОЗ № 207 не містять словосполучення «гомосексуальні стосунки». Таким чином, гомосексуальні стосунки не входять до переліку протипоказань до донорства, — йдеться у відповіді МОЗ на запит «Радіо Свобода».

В профільному відомстві додали, що відповідно до п. 5 наказу МОЗ № 207 з дати набрання чинності нового наказу (6 квітня 2021 року) усі особи, які були постійно або тимчасово відсторонені від донорства, поновлюються в донорстві та допускаються до подальших донацій.

Раніше в переліку протипоказань до донорства крові гомосексуальні стосунки прирівнювалися до форм ризикованої поведінки.

У МОЗ повідомляли, що для того, аби стати донором крові особа повинна відповідати певним критеріям:

бути старше за 18 років,

важити понад 50 кг,

не вживати алкоголь за 48 год,

не вживати лікарські засоби за 72 год,

не курити протягом двох годин до процедури,

не вживати жирні, молочні продукти за добу,

мати при собі документ, що посвідчує особу,



легко поснідати.

Джерело: «Радіо Свобода».