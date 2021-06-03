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Ракурс
Заборону гомосексуалам бути донорами крові прокоментувало МОЗ

Заборону гомосексуалам бути донорами крові прокоментувало МОЗ

3 чер 2021, 17:33
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Заборону гомосексуалам бути донорами крові прокоментували у Міністерстві охорони здоров’я. Там підтвердили, що в Україні вже скасовано заборону для людей нетрадиційної орієнтації приймати участь у донорстві крові.

Положення наказу МОЗ № 207 не містять словосполучення «гомосексуальні стосунки». Таким чином, гомосексуальні стосунки не входять до переліку протипоказань до донорства, — йдеться у відповіді МОЗ на запит «Радіо Свобода».

В профільному відомстві додали, що відповідно до п. 5 наказу МОЗ № 207 з дати набрання чинності нового наказу (6 квітня 2021 року) усі особи, які були постійно або тимчасово відсторонені від донорства, поновлюються в донорстві та допускаються до подальших донацій.

Раніше в переліку протипоказань до донорства крові гомосексуальні стосунки прирівнювалися до форм ризикованої поведінки.

У МОЗ повідомляли, що для того, аби стати донором крові особа повинна відповідати певним критеріям:

  • бути старше за 18 років,

  • важити понад 50 кг,

  • не вживати алкоголь за 48 год,

  • не вживати лікарські засоби за 72 год,

  • не курити протягом двох годин до процедури,

  • не вживати жирні, молочні продукти за добу,

  • мати при собі документ, що посвідчує особу,


  • легко поснідати.

Джерело: «Радіо Свобода».

Джерело: Ракурс


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