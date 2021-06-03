Укриття «Панцир». Фото: topnews.ru

https://racurs.ua/ua/n155584-rosiyskyh-viyskovyh-obikraly-vyvezly-z-bazy-72-tonne-ukryttya-pancyr.html

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Масштабна крадіжка сталася в російській військовій частині у Ленінградській області.

З інженерно-саперної військової частини в селі Керро вкрали фортифікаційну споруду «Панцир-2пу» вагою 72 т. Військові намагалися звинуватити у крадіжці начальника складу військово-технічного майна й вимагали компенсацію, але суд відмовив. Про це повідомляє ZNAK.

За зникле укриття, яке було списане в жовтні 2019 року, вимагали 447 тис. 120 рублів. Жінку-начальника винною не визнали, бо вона перевелася з цієї частини у березні 2020 року.

Зникнення багатотонної конструкції виявили під час ревізії, яку провели з листопада по грудень 2019 року. «Панцир» вагою в 72 т включити в опис не вдалося, оскільки споруда знаходилася на ділянці в Мяглово, яке управління майнових відносин Міноборони здало в оренду приватній компанії. Військові повернулися на ділянку в лютому 2020 року, але укриття там не було.

Повідомляється, що відповідач не визнала провину, оскільки зазначена споруда розміщувалася далеко від місця безпосередньої служби. Ділянка під ним була здана в оренду, а охорона військової частини знята. Викрадачів шукають в рамках кримінальної справи про крадіжку в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, космодром «Восточный», який є одним із головних проектів президента Росії Володимира Путіна, масштабно розкрадають. Виявилося, що час його будівництва вкрали щонайменше 11 млрд руб. (172 млн дол.)

Джерело: ZNAK