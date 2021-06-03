Укрытие «Панцирь». Фото: topnews.ru

https://racurs.ua/n155584-rossiyskih-voennyh-obokrali-vyvezli-s-bazy-72-tonnoe-ukrytie-pancir.html

Ракурс

Масштабная кража произошла в российской воинской части в Ленинградской области.

Из инженерно-саперной воинской части в деревне Керро украли фортификационное сооружение «Панцирь-2пу» весом 72 т. Военные пытались обвинить в краже начальника склада военно-технического имущества и требовали компенсацию, но суд отказал. Об этом сообщает ZNAK.

За пропавшее укрытие, которое было списано в октябре 2019 года, требовали 447 тыс. 120 рублей. Женщину-начальника виновной не признали, потому что она перевелась из этой части в марте 2020 года.

Исчезнувшую многотонную конструкцию не нашли во время ревизии, которую провели с ноября по декабрь 2019 года. «Панцирь» весом в 72 т включить в опись не удалось, поскольку сооружение находилось на участке в Мяглово, которое управление имущественных отношений Минобороны сдало в аренду частной компании. Военные вернулись на участок в феврале 2020 года, но укрытия там не было.

Сообщается, что ответчик не признала вину, поскольку указанная постройка размещалась далеко от места непосредственной службы. Участок под ним был сдан в аренду, а охрана воинской части снята. Похитителей ищут в рамках уголовного дела о краже в особо крупном размере.

Напомним, космодром «Восточный», который является одним из главных проектов президента России Владимира Путина, масштабно разворовывают. Оказалось, что время его строительства украли не менее 11 млрд руб. (172 млн долл.)

Источник: ZNAK