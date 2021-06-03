Гигантская воронка поглощает дом в Мексике

https://racurs.ua/n155583-gigantskaya-voronka-pogloschaet-dom-v-meksike-video.html

Ракурс

Гигантская воронка неожиданно появилась на фермерском поле возле дома в мексиканском штате Пуэбла в прошлые выходные. Углубление расширялась на десятки метров в день. Местные власти эвакуировали жителей дома.

Диаметр ямы достигает около 60 м, а глубина — 20 м. Об этом сказал губернатор штата Мигель Барбоза Уэрта на пресс-конференции, пишет CNN.

По его словам, в следствие инцидента никто не пострадал, однако власти просят людей не приближаться к опасному району.

Представитель охраны окружающей среды в Мексике сообщил, что сначала появилось углубление, которое стремительно — всего за несколько часов — увеличилось в объемах.

Это может быть сочетание нескольких факторов: смягчение поля (эрозия пород), а также добыча подземных вод, — отметил чиновник.

Власти планируют провести исследования почвы в этой местности.

Источник: CNN