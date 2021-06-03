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Ракурс
Гигантская воронка поглощает дом в Мексике

Гигантская воронка поглощает дом в Мексике (ВИДЕО)

3 июн 2021, 17:07
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Гигантская воронка неожиданно появилась на фермерском поле возле дома в мексиканском штате Пуэбла в прошлые выходные. Углубление расширялась на десятки метров в день. Местные власти эвакуировали жителей дома.

Диаметр ямы достигает около 60 м, а глубина — 20 м. Об этом сказал губернатор штата Мигель Барбоза Уэрта на пресс-конференции, пишет CNN.

По его словам, в следствие инцидента никто не пострадал, однако власти просят людей не приближаться к опасному району.

Представитель охраны окружающей среды в Мексике сообщил, что сначала появилось углубление, которое стремительно — всего за несколько часов — увеличилось в объемах.

Это может быть сочетание нескольких факторов: смягчение поля (эрозия пород), а также добыча подземных вод, — отметил чиновник.

Власти планируют провести исследования почвы в этой местности.


Источник: CNN

Источник: Ракурс


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