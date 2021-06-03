Гігантська вирва поглинає будинок у Мексиці — новини світу

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Гігантська вирва несподівано з’явилася на фермерському полі біля будинку у мексиканському штаті Пуебла минулими вихідними. Заглибина розширювалася на десятки метрів щодня. Місцева влада евакуювала мешканців житлового будинку.

Діаметр ями нині сягає близько 60 м, а глибина — 20 м. Про це сказав губернатор штату Мігель Барбоза Уерта на прес-конференції, пише CNN.

За його словами, наразі ніхто не постраждав, проте влада просить людей не наближатися до небезпечного району.

Представник охорони навколишнього середовища Мексики повідомив, що спочатку з’явилося заглиблення, яке стрімко — лише за кілька годин — зросло до великих масштабів.

Це може бути поєднання кількох факторів: пом’якшення поля (ерозія порід), а також видобуток підземних вод, — зазначив чиновник.

Влада планує провести дослідження ґрунту у цій місцевості.

Джерело: CNN