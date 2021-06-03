Визначено поріг складання ЗНО з хімії, фото: StudyQA

https://racurs.ua/ua/n155582-zno-2021-stalo-vidomo-skilky-uchasnykiv-ne-zdolaly-porogovyy-bal-z-himiyi.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії у 2021 році не змогли скласти 10,8% учасників.

Стільки учасників ЗНО не змогли подолати поріг «склав/не склав», встановлений за рішенням експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) на рівні 14 балів. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО.

Бланки відповідей з хімії обіцяють розмістити 4 квітня на інформаційних сторінках учасників.

Пороговий бал — це мінімальна сума тестових балів ЗНО з певного предмета, отримання яких дає абітурієнтові право для участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти:

якщо учасник ЗНО отримав тестовий бал, що дорівнює пороговому балу «склав / не склав» або перевищує його — він може отримати оцінку в шкалі 100−200 балів і матиме можливість вступати до закладів вищої освіти;

якщо учасник ЗНО отримав тестовий бал менший за встановлений пороговий бал, він отримує результат ЗНО «не склав» і не має права подавати результат цього тесту до приймальної комісії вишу.

Цей показник встановлює щорічно для кожного тесту ЗНО експертна комісія при УЦОЯО після перевірки правильності виконання завдань усіма учасниками тестування з кожного окремого предмета.

Саме з тестування з хімії 21 травня у цьому році розпочалося ЗНО.

Визначення порогу «склав/не склав» з інших дисциплін відбудеться у такі дні: