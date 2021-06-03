Штрафи за перевантажені фури запровадили нардепи. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n155581-shtrafy-za-perevantajeni-fury-zaprovadyly-nardepy-detali.html

Ракурс

Штрафи за перевантажені вантажні автомобілі запровадять в Україні.

Верховна Рада 3 червня ухвалила закон № 3742 щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю. Документ, який підтримали 280 народних депутатів, підвищить відповідальність автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм. Про це повідомила прес-служба українського парламенту.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що закон повинен врегулювати питання щодо запобігання та недопущення руйнування автомобільних доріг загального користування. Також він має на меті вдосконалити здійснення габаритно-вагового контролю фур із залученням місцевої влади.

Автори закону упевнені, що він дозволить залучити інвестиційні кошти, спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури до європейських стандартів.

Документ законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень ГВК. Він також надає «Укртрансбезпеці» право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

Крім цього, закон встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Зокрема, закон № 3742 запроваджує наступні штрафи:

Для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн.

Для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження:

до 2% включно у розмірі 1 тис. 700 грн;

від 2% до 5% у розмірі 5 тис. 100 грн;

від 5% до 10% у розмірі 8 тис. 500 грн;

від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн;

від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн;

понад 30% у розмірі 51 тис. грн;

за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн.

Крім того, для посадових осіб суб'єктів господарювання, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників «Укртрансбезпеки» щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань — у розмірі 51 тис. грн.

Нагадаємо, у серпні Служба безпеки України відзвітувала про викриття розтрати бюджетних коштів колишніми керівниками Державної служби України з безпеки на транспорті. Заявлялося про 109 млн грн збитків державі.