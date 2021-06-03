Триває масштабна кібератака на пошти українців - МВС розкрило деталі

https://racurs.ua/ua/n155580-tryvaie-masshtabna-kiberataka-na-poshty-ukrayinciv-mvs-rozkrylo-detali.html

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Кібератаку на пошти українців зафіксували правоохоронці 3 червня. Патрульна поліція повідомила, що сьогодні різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ, зокрема й правоохоронних органів. Листи зловмисників отримували як приватні установи, так і державні.

Різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф, — повідомляє Нацполіція.

Проте жодних подібних листів Департамент патрульної поліції не надсилав. Така розсилка небезпечна наявністю файлів, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусу на комп’ютер.

Окрім цього, правоохоронці просять українців:

дотримуватися інтернет-гігієни та в жодному разі не відкривати будь-які запаролені архіви та файли, що надходять на електронну пошту;



стежити за встановленим та оновленим антивірусним програмним забезпеченням.

звертати увагу на електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність, оскільки спам-повідомлення відправляються з неофіційних скриньок.

Нагадаємо, раніше росіянин Ігор Крючков, який намагався здійснити кібератаку на комп’ютерну мережу компанії Tesla у Неваді, був засуджений у США.