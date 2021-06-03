Масштабная кибератака на почты украинцев - МВД раскрыло детали

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Кибератаку на почты украинцев зафиксировали правоохранители 3 июня. Патрульная полиция сообщила, что сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений, в том числе и правоохранительных органов. Письма злоумышленников получали как частные учреждения, так и государственные.

Различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф, — сообщает Нацполиция.

Однако никаких подобных писем Департамент патрульной полиции не присылал. Такая рассылка опасна наличием файлов, открывая которые, происходит загрузка вируса на компьютер.

Поэтому правоохранители просят украинцев:

соблюдать интернет-гигиену и ни в коем случае не открывать любые запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту;

следить за установленным и обновленным антивирусного программного обеспечения.



обращать внимание на адрес отправителя письма и проверять ее достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются из неофициальных ящиков.

Напомним, ранее россиянин Игорь Крючков, пытавшийся осуществить кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в Неваде, был осужден в США.