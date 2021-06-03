Масштабная кибератака на почты украинцев — МВД раскрыло деталиhttps://racurs.ua/n155580-masshtabnaya-kiberataka-na-pochty-ukraincev-mvd-raskrylo-detali.htmlРакурс
Кибератаку на почты украинцев зафиксировали правоохранители 3 июня. Патрульная полиция сообщила, что сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений, в том числе и правоохранительных органов. Письма злоумышленников получали как частные учреждения, так и государственные.
Различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф, — сообщает Нацполиция.
Однако никаких подобных писем Департамент патрульной полиции не присылал. Такая рассылка опасна наличием файлов, открывая которые, происходит загрузка вируса на компьютер.
Поэтому правоохранители просят украинцев:
соблюдать интернет-гигиену и ни в коем случае не открывать любые запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту;
следить за установленным и обновленным антивирусного программного обеспечения.
обращать внимание на адрес отправителя письма и проверять ее достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются из неофициальных ящиков.
Напомним, ранее россиянин Игорь Крючков, пытавшийся осуществить кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в Неваде, был осужден в США.