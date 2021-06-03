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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

Звоню Шмыгалю в шесть утра — Зеленский о стиле управления

3 июн 2021, 16:17
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Владимир Зеленский, президент Украины, во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, которое сегодня, 3 июня, проходит в Хмельницком, рассказал о своем стиле управления.

По словам Зеленского, он начинает работать утром.

Я где-то в 5.30 или в шесть утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого я разговариваю с премьером, с министрами, и понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы раньше их iPhone утром, — заявил президент.

Так, по словам Зеленского, сегодня утром он общался с министром цифровизации Михаилом Федоровым.


И он мне сказал. Со уже несколько стран уже заказывают у нас концепт «Дії», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня впервые в этом году посетил объект «Большого строительства».

Источник: Ракурс


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