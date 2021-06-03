Массовое отравление в детском саду произошло на Буковине. Фото:

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Массовое отравление в детском саду произошло в Черновицкой области в селе Испас.

Пострадали 28 человек, из которых 26 — дети. Вчера, 3 июня, к семейному врачу обратились три ребенка от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного учреждения дошкольного образования. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Проверка установила, что в целом с аналогичными симптомами к семейным врачам обратились 28 человек — двое взрослых и 26 детей. Пострадавших не госпитализировали, несмотря на легкое течение заболевания. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей.

Сотрудники Вижницкого райотдела полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Заведующая Испаского детсада Валентина Гакман в комментарии «Молодому буковинцу» рассказала, что детей, которые жаловались на самочувствие, было 12, а не 26, и только одна взрослая особа, — воспитательница.

На вчерашний день, 2 июня, два ребенка имели температуру 37 градусов. Частично до 2−3 часов эта температура держалась. На вечер все дети уже чувствовали себя хорошо, без температуры, никаких симптомов. На сегодня по состоянию на 9.00, ничего страшного нет, они чувствуют себя хорошо, просто такой был ход, — рассказала она.

Заведующая предполагает, что произошло не пищевое отравление, а какое-то инфекционное заболевание. По ее словам, ранее подобных случаев в детсаду не случалось.

Напомним, более 20 человек отравились после употребления блюд в столовой школы № 2 в городе Казатине в Винницкой области. Из-за массового отравления инцидент расследовала полиция.

Источник: «Молодой буковинец»